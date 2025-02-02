Первый заместитель премьер-министра страны Роман Скляр встретился с президентом компании Samsung Electronics Central Eurasia Юджин Джонг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе и совместный выпуск телевизоров.

"Роман Скляр обозначил важность продолжения работ по встраиванию местных производителей в глобальную цепочку поставок, углублению локализации, обеспечению роста производства и расширению номенклатуры выпускаемой продукции. В рамках встречи состоялось подписание соглашения между Samsung Electronics Central Eurasia и заводом Silk Road Electronics, в рамках которого первые казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу уже во втором квартале 2025 года. Данный проект откроет дополнительные возможности для отечественного машиностроения и создаст новые высококвалифицированные рабочие места", — говорится в сообщении.

Также во время встречи стороны обсудили и другие вопросы в сфере производства бытовой техники и дальнейшего развития тесных кооперационных связей.