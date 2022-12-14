В Казахстане будут производить швейцарские вагоны Stadler

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Глава государства принял председателя совета директоров Stadler Rail AG Петера Шпулера. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по производству пассажирских вагонов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации завода по изготовлению вагонов, использованию казахстанского алюминия и налаживанию полного цикла производства.

Петер Шпулер рассказал о намерении увеличить уровень локализации до 35 процентов к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией.

Собеседники также обсудили вопросы передачи знаний и экспертных компетенций. Компания планирует организовать учебные центры для казахстанской молодёжи, а также наладить конструктивные отношения с казахстанскими колледжами и университетами.

Президент выразил уверенность в том, что осуществление совместного проекта укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швейцарией.