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В Казахстане будут производить швейцарские вагоны Stadler
Глава государства принял председателя совета директоров Stadler Rail AG Петера Шпулера. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по производству пассажирских вагонов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации завода по изготовлению вагонов, использованию казахстанского алюминия и налаживанию полного цикла производства.
Петер Шпулер рассказал о намерении увеличить уровень локализации до 35 процентов к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией.
Собеседники также обсудили вопросы передачи знаний и экспертных компетенций. Компания планирует организовать учебные центры для казахстанской молодёжи, а также наладить конструктивные отношения с казахстанскими колледжами и университетами.
Президент выразил уверенность в том, что осуществление совместного проекта укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швейцарией.
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