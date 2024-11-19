В Казахстане будут производить на 34% больше отечественных комбайнов

Двести миллиардов тенге выделят в следующем году на программу льготного лизинга под 5%, передает BaigeNews.kz.

Это должно сделать ее более доступной для фермеров, считает вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. Об этом он рассказал на заседании правительства. Возрастут и объемы производства казахстанской техники. Объемы производства комбайнов будут увеличены на 34%, тракторов на 43%, прицепной техники – свыше 50%.

"Проработан вопрос увеличения объемов производства техники мировой компании "КЛААС". Так, например, производитель планирует увеличить выпуск комбайнов на 50%. Также планируется начать локализацию техники фирмы AMAZONE, пользующейся спросом у фермеров", - говорит Азат Султанов.

Для снижения импортозависимости от зарубежных удобрений, отметил вице-министр, запланирован запуск новых производств и модернизация существующих. Работа уже начата. В этом году, к примеру, старт дали производству сульфата аммония на предприятии КазАзот.

"Важным вопросом является вопрос стабильности цен и графика поставок удобрений. В этой связи, с отечественными производителями будут заключены новые меморандумы о фиксации цен, ранее действовавшие меморандумы показали свою эффективность. С каждым акиматом в настоящее время прорабатывается график поставок с указанием конкретных объемов, он станет ориентиром для заводов по производству. Для развития производства органических удобрений также предусматриваются стимулирующие меры. С 2028 года вводится в действие норма по субсидированию стоимости органических видов удобрений промышленного производства", - отметил спикер.

Ранее вице-министр рассказал, что для исполнения поручения Главы государства, в стране начнут прямой закуп зерна нового урожая. На первом этапе, за счет средств из резерва Правительства в сумме 10 миллиардов тенге предлагается закупить 150 тысяч тонн продукции по рыночной стоимости.