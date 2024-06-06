В Казахстане будут пересмотрены требования к обязательным телеканалам

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал о планах МКИ по реализации норм закона "О масс-медиа" в части формирования перечня обязательных теле-, радиоканалов в целях освещения государственной политики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сейчас в пакете телеканалов, которые обязательно должны присутствовать во всех кабельных операторах, 17 телеканалов. Они ежегодно формируются на основе конкурсных процедур. В рамках закона "О масс-медиа" будут изменены подходы к формированию обязательных телеканалов.

"Исходя из международного опыта, мы поменяли эту структуру. Теперь из 17 телеканалов 9 будут априори находиться в пакете. Они не будут участвовать в конкурсе. Соответственно никаких документов сдавать не будут. Потому что мы понимаем, что если государство платит за содержание каналов, то их доступность должна быть 100%. Поэтому смысла их участия в конкурсе мы не видим", - пояснил Канат Искаков на очередном заседании Сената Парламента.

Что касается остальных 8 претендентов, то, по словам вице-министра, в первую очередь при определении их в составе этого обязательного пакета, будут учитываться содержательная, культурная, просветительская части. Контент должен соответствовать всем законодательным нормам и традициям наших граждан.