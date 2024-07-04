В Казахстане будут изымать продукцию, не соответствующую стандартам ЕАЭС

Министерство здравоохранения РК утвердило Правила изъятия или отзыва продукции, не соответствующей техрегламентам, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz.

“Основанием для изъятия продукции является установление в ходе или по результатам госконтроля несоответствия продукции требованиям технических регламентов и (или) единых санитарных требований, предусмотренных в перечне требований, указанных в проверочном листе”, - указано в правилах.

В частности, продукция будет изыматься, если она не соответствует следующим условиям:

- отсутствие маркировки или сведений на маркировке продукции установленных сроков годности, указания в составе пищевой продукции компонентов, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний, предупреждающих надписей о содержании источника фенилаланина, красителя, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

- превышение радиологических, токсикологических, химических и (или) микробиологических нормативов, установленных техническими регламентами и (или) едиными санитарными требованиями;

- отсутствие документов об оценке соответствия.