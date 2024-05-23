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В Казахстане будут фиксировать нарушения скорости на республиканских дорогах

Сегодня, 10:48
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baigenews.kz Сегодня, 10:48
Сегодня, 10:48
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Фото: baigenews.kz

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения было принято решение о фиксации нарушений скоростного режима на участках автодорог II и III технической категории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Информация о превышении скорости на указанных дорогах будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер.

В КазАвтоЖол обратились к водителям с просьбой соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:
 
Автодорога Павлодар-Семей-Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое-Аккулы) - 100 км/час;
 
Автодорога Павлодар-Семей-Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты-Семеновка-Калбатау) - 110 км/час;
 
Автодорога Уральск-граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак-Достык) - 100 км/час;
 
Автодорога Павлодар-граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге с села Кызылтан до Урлютюб - 100 км/час;

Автодорога Бейнеу-Акжигит, участок по Мангистауской области (Тажен) - 100 км/час;
 
Автодорога Уральск-граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов-Погодаево) - 100 км/час. 

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