В Казахстане будут фиксировать нарушения скорости на республиканских дорогах

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения было принято решение о фиксации нарушений скоростного режима на участках автодорог II и III технической категории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Информация о превышении скорости на указанных дорогах будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер.

В КазАвтоЖол обратились к водителям с просьбой соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:



Автодорога Павлодар-Семей-Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое-Аккулы) - 100 км/час;



Автодорога Павлодар-Семей-Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты-Семеновка-Калбатау) - 110 км/час;



Автодорога Уральск-граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак-Достык) - 100 км/час;



Автодорога Павлодар-граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге с села Кызылтан до Урлютюб - 100 км/час;

Автодорога Бейнеу-Акжигит, участок по Мангистауской области (Тажен) - 100 км/час;



Автодорога Уральск-граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов-Погодаево) - 100 км/час.