В Казахстане будут анонимно лечить от игровой зависимости

В Казахстане вводят новый порядок лечения лудоманов - без постановки на диспансерный учёт. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Не секрет, что лудоманы не обращаются за помощью в государственные клиники. Причина тому - динамический учёт таких пациентов. Взятые на учёт граждане не могут поступить в вуз, служить в армии или трудоустроиться. По данным Минздрава, на официальном учёте состоит всего 19 лудоманов. Разумеется, данная статистика нисколько не отражает реальную картину в стране", - сказал Тулебаев.

В этой связи, по его словам, в Казахстане ввели новый порядок лечения игромании.