Текст присяги казахстанских госслужащих будет изменен. Об этом сообщил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай на заседании коллегии, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в дальнейшем будет проведена соответствующая работа по совершенствованию текста присяги для государственных служащих.

"Полная приверженность государственных служащих к присяге должна стать основной ценностью. Каждый государственный служащий при принесении присяги обещает быть честным, справедливым и безупречно выполнять свои обязанности. Присяга является выражением личной приверженности и ответственности перед обществом. Она возлагает на государственных служащих обязанность служить обществу, защищать интересы страны и действовать в соответствии с высокими моральными ценностями", – сказал председатель агентства.

На заседании коллегии было отмечено, что в работе по контролю в сфере государственной службы особое внимание уделяется профилактическим мерам, защите прав граждан и государственных служащих.