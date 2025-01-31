В Казахстане будет изменен текст присяги госслужащих
В Агентстве по делам государственной службы подвели итоги работы за 2024 год.
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Текст присяги казахстанских госслужащих будет изменен. Об этом сообщил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай на заседании коллегии, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что в дальнейшем будет проведена соответствующая работа по совершенствованию текста присяги для государственных служащих.
"Полная приверженность государственных служащих к присяге должна стать основной ценностью. Каждый государственный служащий при принесении присяги обещает быть честным, справедливым и безупречно выполнять свои обязанности. Присяга является выражением личной приверженности и ответственности перед обществом. Она возлагает на государственных служащих обязанность служить обществу, защищать интересы страны и действовать в соответствии с высокими моральными ценностями", – сказал председатель агентства.
На заседании коллегии было отмечено, что в работе по контролю в сфере государственной службы особое внимание уделяется профилактическим мерам, защите прав граждан и государственных служащих.
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