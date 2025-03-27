По состоянию на 1 марта 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 584 иностранных гражданина, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минтрууда, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 569 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 711 и 1 010 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 217 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 563 человека.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 744 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 377,6 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96,5% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 052, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 296 , обрабатывающей промышленности – 1 281, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 263, административное и вспомогательное обсуживание – 975 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 945, Индия – 1 169, Турция – 1 165, Узбекистан – 1 056 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, распределена в размере 14,8 тысяч единиц.