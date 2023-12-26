В Казахстане более двух тысяч человек ежегодно получают травмы на производстве - Смаилов

В Казахстане порядка 500 тысяч человек работают во вредных условиях труда. Из них более двух тысяч ежегодно получают травмы на производстве. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы констатируем достаточно высокий уровень производственного травматизма. У нас ежегодно травмы на производстве получает почти 2 тыс. чел., из них со смертельным исходом больше 200. Например, в компании "Казахмыс" в текущем году допущен рост производственного травматизма более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом. В бывшем "АрселорМиттал Темиртау" в этом году допущен рост травматизма со смертельным исходом более чем в 7 раз", - сказал глава кабмина.

Алихан Смаилов считает, что действующая система страхования от несчастных случаев на производстве не мотивирует работодателей улучшать условия труда.

Он отметил, что на сегодня лишь 32% предприятий застраховали своих работников.

"С учетом острой необходимости решения всех этих проблемных вопросов впервые в Казахстане разработана Концепция безопасного труда до 2030 года. Этот документ направлен, в первую очередь, на снижение уровня профессионального риска, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости", - добавил он.

Концепция, по словам главы Правительства, в целом должна обеспечить повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.

Ранее сообщалось, глава Минтруда Светлана Жакупова презентовала в Правительстве Концепцию безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года.