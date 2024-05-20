В два раза вырос объём производства в ж/д машиностроении в Казахстане

За первый квартал 2024 года объемы производства продукции железнодорожного машиностроения выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

По информации ведомства, за первые три месяца 2024 года в этом секторе произведено продукции на 141,3 млрд тенге.

Наибольший рост производства отмечается в таких товарных группах, как "Локомотивы железнодорожные" (в 2,3 раза - с 10 до 23 экземпляров); "Вагоны железнодорожные, несамоходные пассажирские и прочие вагоны специального назначения" (в 8,3 раза - с шести до 50 экземпляров); "Вагоны и платформы ж/д и трамвайные грузовые несамоходные с неоткидными бортами высотой более 60 см" (с 0 до 309 экземпляров).