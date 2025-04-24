Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о подготовке к масштабному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув значение этого юбилея для всей нации и мира в целом. Президент назвал Победу событием всемирно-исторического значения, за которую казахстанцы заплатили невероятно высокую цену, передает BaigeNews.kz.

"И по сей день Великая Победа – это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права", — заявил Токаев.

Особое внимание уделено сохранению исторической памяти. По поручению Президента, Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в честь героев войны — уроженцев мест, где эти улицы находятся. Это касается как новых улиц, так и тех, названия которых повторяются.

"Для нас память о войне – это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны", — подчеркнул Токаев.

Президент напомнил, что к юбилею был принят и реализуется план "Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", включающий около двух тысяч памятных и образовательных мероприятий. Кульминацией станет масштабный военный парад, который не только отдает дань памяти героям, но и демонстрирует силу и сплочённость нации.