В Казахстане более 500 улиц назовут в честь героев ВОВ
Президент: "80-летие Победы — это не только память, но и урок всем политикам мира".
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о подготовке к масштабному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув значение этого юбилея для всей нации и мира в целом. Президент назвал Победу событием всемирно-исторического значения, за которую казахстанцы заплатили невероятно высокую цену, передает BaigeNews.kz.
"И по сей день Великая Победа – это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права", — заявил Токаев.
Особое внимание уделено сохранению исторической памяти. По поручению Президента, Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в честь героев войны — уроженцев мест, где эти улицы находятся. Это касается как новых улиц, так и тех, названия которых повторяются.
"Для нас память о войне – это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны", — подчеркнул Токаев.
Президент напомнил, что к юбилею был принят и реализуется план "Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", включающий около двух тысяч памятных и образовательных мероприятий. Кульминацией станет масштабный военный парад, который не только отдает дань памяти героям, но и демонстрирует силу и сплочённость нации.
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