В Казахстане более 452 тысяч безработного населения

Во II квартале 2023 года уровень безработицы в Казахстане, рассчитанный по методологии Международной организации составил 4,7%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"Во II квартале 2023 года насчитывалось 452,6 тыс. безработного населения (по методологии МОТ). Среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет уровень безработицы составил 3,6%. Доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой составила 7,5%", - говорится в сообщении.

По данным бюро, официально на конец июля 2023 года в органах занятости министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 293,5 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,1% от рабочей силы.

По сравнению c соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 144 тыс. человек, из них за счет наемных работников на 104,1 тыс. человек, самостоятельно занятых – на 39,9 тыс. человек.

Наибольшая доля занятого населения наблюдалась в сфере торговли (16,6%), образования (12,9%), промышленности (12,3%) и сельского хозяйства (12,2%).