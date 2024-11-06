В Казахстане более 16 тыс. жалоб получили чиновники в этом году от лиц с инвалидностью

Премьер-министр поручил социальным службам выстроить индивидуальный подход в решении вопросов лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

С начала текущего года в государственные органы поступило свыше 16 тыс. обращений от лиц с инвалидностью. Премьер-министр отметил, что основная часть жалоб приходится на экспертизу, переосвидетельствование, реабилитацию и трудоустройство.

Олжас Бектенов поручил социальным службам активизировать работу, отметив необходимость индивидуального подхода в решении вопросов лиц с инвалидностью. Руководитель Правительства привел в пример решения, позволяющие более качественно и эффективно выстроить взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями.

"Например, у министра труда и акима города Алматы имеются внештатные советники с инвалидностью, которые помогают решать проблемы этой категории граждан. Этот опыт нужно использовать всем регионам и заинтересованным госорганам. Необходимо продолжить работу по созданию и продвижению новых стандартов социальной политики. Наиболее актуальным является разработка и внедрение инновационных технологий в систему социального обеспечения и защиты. Все эти вопросы должны быть аккумулированы в разрабатываемой по поручению Главы государства Концепции по инклюзивной политике", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству труда внести в Правительство проект концепции к 15 ноября.