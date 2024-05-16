В Казахстане более 1,5 миллионов операторов имеют доступ к персональным данным

За полгода в Казахстане зарегистрировано 9 462 случая интернет-мошенничества. Такие данные привел депутат сената Евгений Больгерт, передает BaigeNews.kz.

"Интернет-мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений в Казахстане и составляет 15% от общего уровня преступности. В последние семь лет их количество выросло более чем в 10 раз. В прошлом году ущерб, причиненный нашим гражданам, оценивается в более чем 21 млрд тенге", - сказал сенатор Евгений Больгерт в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.

По словам депутата, к наиболее распространенным способам совершения интернет-мошенничества относятся размещение заведомо ложных онлайн объявлений о товарах и услугах, хищение денежных средств со счетов граждан, путем их обзвона под видом сотрудников банков и правоохранительных органов.

"Используя различные технологии, путем обмана, злоумышленники получают удаленный доступ к смартфонам граждан, откуда организуют фейковые рассылки, запросы на переводы денежных средств, сборы на благотворительность и так далее. А такие технологии, как deepfake, сегодня позволяют без особого труда подделать голос и внешний вид любого человека... Сегодня по данным Министерства цифрового развития в Казахстане насчитывается более 1,5 миллионов операторов, имеющих доступ к персональным данным. Регулярные утечки таких данных указывают на необходимость усиления уровня ответственности за сохранность личной информации", - добавил сенатор.

В этой связи он предложил ужесточить контроль за соблюдением требований по сбору, обработке, хранению и защите персональных данных, а также внести предложения по повышению ответственности операторов за обеспечение сохранности данной информации.

Предлагается также разработать комплексный программный документ по повышению финансовой и цифровой грамотности населения, с учетом новых вызовов, включая разработку и внедрение в школьную программу предмета "Финансовая грамотность" по аналогии с лучшими зарубежными практиками.