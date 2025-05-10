В системе судебной экспертизы Казахстана внедряется новая технология, которая упростит и ускорит один из ключевых процессов — освидетельствование живых лиц. Теперь эту процедуру планируется проводить с использованием специального цифрового модуля в системе E-Saraptama, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Разработчики и представители ведомства уверены: это нововведение сделает судебную экспертизу более точной, объективной и доступной для граждан.

"Освидетельствование живых лиц — это официальная процедура, во время которой специалисты фиксируют физическое состояние человека, проводят визуальный осмотр, при необходимости — делают замеры, фото- или видеосъёмку. Такие экспертизы часто используются в ходе судебных или административных разбирательств, например, для установления личности, оценки телесных повреждений или определения состояния здоровья. От этих заключений может зависеть исход дела", —поясняют эксперты.

До сих пор такие процедуры проводились вручную и целиком зависели от опыта эксперта. Но теперь значительную часть работы возьмёт на себя цифровая система. Новый модуль в E-Saraptama сможет анализировать изображения и модели тела человека, фиксируя все данные в единой базе. Это позволит экспертам не только ускорить процесс, но и опираться на объективные показатели, а не на субъективное мнение.

Для обычных граждан это означает, прежде всего, экономию времени. Заключение можно будет получить быстрее, без необходимости многократных визитов и бумажной волокиты. Особенно важно это для тех, кто участвует в срочных или социально значимых делах, где задержка в экспертизе может повлиять на права человека или отсрочить судебное решение.

Кроме того, цифровой подход снижает риск ошибок. Все данные хранятся в системе, и к ним можно вернуться при необходимости. Это повышает прозрачность процедуры и доверие к результатам. Люди смогут быть уверены, что заключение основано на точных данных, а не на чьём-то субъективном впечатлении.

Представители Минюста отмечают, что автоматизация — это не просто техническое новшество, а часть более широкой реформы, направленной на повышение качества судебной экспертизы в целом. В перспективе такие технологии могут быть использованы и в других направлениях экспертной деятельности, делая всю систему более современной, эффективной и ориентированной на интересы граждан.