В Казахстане автоматизировали систему выбора учебников

Теперь педагоги смогут самостоятельно выбрать понравившийся учебник с учетом особенностей организации занятий, передаёт BaigeNews со ссылкой на министерство просвещения нашей страны. Эта функция доступна на платформе ETANDAU.GOV.KZ.

Электронную платформу апробировали в ряде школ городов Астана и Алматы, а также Костанайской области.

"ETANDAU.GOV.KZ - это прозрачная система выбора учебников для педагогов. При апробации подтверждена ее функциональность и возможности для оптимизации работы. Педагоги смогут самостоятельно выбрать понравившийся учебник с учетом подачи материалов авторами учебников, а также особенностей и организации учебного процесса", - отметила директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Назира Абдрахманова.

Сейчас педагоги проходят обучение по использованию платформы.

Отмечается, что данная инициатива станет еще одним шагом к повышению качества образования и эффективной работе.