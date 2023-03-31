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В Казахстане автоматизировали назначение пособия награждённым матерям
Минтруда и социальной защиты населения РК исключило человеческий фактор при назначении пособия матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа", передаёт BaigeNews.kz.
Ранее при назначении пособия в проактивном формате участвовали сотрудники НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" и территориальных департаментов МТСЗН, и это занимало семь рабочих дней.
Теперь назначение пособия проводится посредством информационной системы, благодаря чему срок оказания услуги сократился до одного рабочего дня.
"В случае если человек награждён подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа" соответствующие сведения автоматически поступают в информационную систему МТСЗН. Далее система направляет SMS-сообщение человеку c номера 1414 для получения согласия на назначение пособия в проактивном формате. В случае положительного ответа на SMS-сообщение система принимает решение о назначении пособия автоматически, без участия человека", - пояснили в Минтруда.
В ведомстве уточнили, что данный подход будет внедряться и по другим госуслугам.
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