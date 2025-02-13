На одном из наиболее предрасположенных к заносам снега участков республиканской трассы "Астана-Караганда" успешно завершились промежуточные испытания инновационного типа дорожного ограждения - тросовых барьеров, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Минтранспорта, испытания проводились на опытно-экспериментальном участке длиной 500 метров, расположенном вблизи города Темиртау. Оборудование было установлено на разделительной полосе и правой обочине дороги в направлении города Караганды, и уже продемонстрировало высокую эффективность в условиях зимних метелей.

"Тросовые ограждения обладают значительными преимуществами перед традиционными металлическими барьерами, особенно в условиях интенсивных снегопадов и сильных ветров. Они позволяют снегу свободно проходить через тросы, что предотвращает его накопление на разделительных полосах и обочинах, значительно снижая риски заносов и улучшая видимость для водителей. Кроме того, такие ограждения способствуют сокращению затрат на механическую очистку дорог, поскольку необходимость в уборке снега вдоль барьеров минимизируется. Данный тип ограждений активно применяется в США, Японии и Европе благодаря своей высокой эффективности и экономической целесообразности", - информирует ведомство.

Проект реализуется под научно-техническим сопровождением специалистов КаздорНИИ, которые проводят двухлетний мониторинг эффективности тросовых ограждений в различных погодных и эксплуатационных условиях. Целью данного исследования является оценка целесообразности применения данной технологии на снегозаносимых участках дорог Казахстана.

В случае положительных результатов, тросовые ограждения могут стать альтернативой традиционным металлическим барьерам на таких участках, обеспечивая более безопасные условия для движения в зимний период.