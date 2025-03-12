Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в Казахстане родилось 365,9 тыс детей, из которых 51,6% — мальчики и 48,4% — девочки, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольший уровень наблюдается в Туркестанской области, где рождаемость составила 24,88 человек на 1000 населения.

В возрасте от 25 до 29 лет родили 27,5% женщин.

Средний возраст матерей составил 29,8 лет.

Особо стоит отметить, что 23% всех новорожденных в 2024 году — первенцы, а также 3 721 пара близнецов, родившихся в этом году.

К слову, за 2023 год в Казахстане родилось 388,4 тыся детей (403,8 тыс в 2022 году).

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