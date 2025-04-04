В Казахстане активно продолжается подготовка к одному из самых значимых мероприятий 2025 года — военному параду в честь 80-летия Победы, передаёт BaigeNews.kz.

В полевом лагере уже завершены основные этапы подготовки: установлены 203 жилых палатки, 11 пунктов хозяйственного обеспечения, 12 палаток для бытового обслуживания, семь полевых банных комплексов, полевой госпиталь, а также автопарк и ремонтно-восстановительные пункты для техники.

Большинство участников парада уже прибыли в столицу и начали интенсивные тренировки, сливаясь в единую силу всех подразделений.