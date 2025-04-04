В Казахстане активно продолжается подготовка к военному параду
Военнослужащие готовятся к грандиозному событию.
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В Казахстане активно продолжается подготовка к одному из самых значимых мероприятий 2025 года — военному параду в честь 80-летия Победы, передаёт BaigeNews.kz.
В полевом лагере уже завершены основные этапы подготовки: установлены 203 жилых палатки, 11 пунктов хозяйственного обеспечения, 12 палаток для бытового обслуживания, семь полевых банных комплексов, полевой госпиталь, а также автопарк и ремонтно-восстановительные пункты для техники.
Большинство участников парада уже прибыли в столицу и начали интенсивные тренировки, сливаясь в единую силу всех подразделений.
"В этом году в параде примут участие 24 парадных расчета. В общей сложности на площади соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированная колонна будет состоять из более чем 300 единиц боевой и специальной техники, включая исторические образцы. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов", - информирует Миноборона.
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