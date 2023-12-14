Алихан Смаилов потребовал активизировать работу по привлечению инвестиций в "зелёные" технологии

Вопросы поддержки новых проектов в области возобновляемой энергии обсуждены на заседании Совета по переходу к "зеленой экономике" в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что масштабная трансформация экономики требует, в том числе увеличения объемов "зеленых" инвестиций.

"Для достижения углеродной нейтральности до 2060 года необходимо финансирование в размере более $600 млрд. Поэтому требуется активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии", — сказал Смаилов.

В этой связи премьер-министр поручил провести анализ барьеров при реализации "зеленых" проектов, ускорить внедрение требований по обязательному раскрытию информации по вопросам "зеленого" финансирования, а также предусмотреть соответствующие индикаторы и мероприятия в плане действий Концепции по переходу к "зеленой экономике".

На сегодняшний день в республике создана необходимая законодательная и нормативно-правовая база для развития "зеленого" финансирования. Принят новый Экологический кодекс, внесены изменения для выпуска и обращения "зеленых" облигаций и ESG-облигаций.