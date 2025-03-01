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В Казахстане 5 марта приостановят ретрансляцию телерадиоканалов

Сегодня, 03:08
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pxhere.com Сегодня, 03:08
Сегодня, 03:08
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Фото: pxhere.com

5 марта по всей территории Казахстана будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов, передаёт BaigeNews.kz.

Это связано с проведением планово-профилактических работ на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В АО "Казтелерадио" отметили, что работы направлены на обеспечение бесперебойного и качественного телерадиовещания в будущем.

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