5 марта по всей территории Казахстана будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов, передаёт BaigeNews.kz.

Это связано с проведением планово-профилактических работ на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В АО "Казтелерадио" отметили, что работы направлены на обеспечение бесперебойного и качественного телерадиовещания в будущем.