В Казахстане 5 марта приостановят ретрансляцию телерадиоканалов
Сегодня, 03:08
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Сегодня, 03:08Сегодня, 03:08
117Фото: pxhere.com
5 марта по всей территории Казахстана будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов, передаёт BaigeNews.kz.
Это связано с проведением планово-профилактических работ на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В АО "Казтелерадио" отметили, что работы направлены на обеспечение бесперебойного и качественного телерадиовещания в будущем.
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