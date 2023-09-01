В Казахстане 39 новых школ открыли свои двери в День знаний
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В новом учебном году в Казахстане открылось 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения.
"Всего до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест. Кроме того, завершится капитальный ремонт 194 организаций образования", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, планируется открытие 1000 предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749 предметных кабинетов.
До конца года 1000 школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей.
Помимо этого, начата реализация национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.
За последние три года введено в эксплуатацию 626 школ на 340 тысяч ученических мест.
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