В Казахстане 27 тысяч человек покупали наркотики через интернет-магазины - АФМ

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В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за 2022 год. Следователи вычислили 22 интернет-магазина, которые торговали синтетическими наркотиками, передает BaigeNews.kz.

"По аналитическим материалам финансовой разведки изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 миллиарда тенге и свыше 27 тысяч покупателей. На основании переданной информации полицией начато 10 дел, задержаны 17 лиц (изъято более 500 доз наркотиков, в том числе три килограмма синтетических)", - сообщил руководитель АФМ Жанат Элиманов.

В его докладе также говортится, что правоохранительные органы ликвидировали 29 финансовых пирамид, и потерпевшим возместили ущерб на 8,3 миллиарда тенге. Кроме того, заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид.

"Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды внедрен "Telegram-бот" (уже поступило свыше тысячи заявок от граждан, из них рассмотрено 900). При этом, работа нацелена на их раннее выявление", - говорится в сообщении АФМ.

В рамках работы по выявлению незаконной концентрации экономических ресурсов зарегистрировано 69 дел. Приняты меры к возмещению ущерба (с учетом ареста) на 215 миллиардов тенге. Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовой пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства.

"В целях минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс проводится работа по стабильному ежегодному снижению количества регистрируемых дел. Так, за последние четыре года их число сокращено более чем в два раза, по сравнению с 2021 годом – на четверть. На 20% меньше удовлетворено судами жалоб на действия следователей. Основное внимание сосредоточено на противодействии теневому бизнесу, доля таких дел в общем количестве зарегистрированных материалов превышает 70% (по этим делам с учетом ареста имущества возмещено свыше 97 миллиардов тенге)", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

В рамках профилактики лудомании (игровая зависимость) ликвидировано 110 незаконных игорных заведений. В целях ограждения граждан от употребления нелегальной алкогольной продукции предотвращена работа 44 подпольных цехов (из оборота изъято 1,5 миллиона бутылок контрафактного алкоголя и 99 тысяч литров спирта и спиртосодержащей продукции). Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.