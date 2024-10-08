С 8 октября в Казахстан запретили ввозить яблоки. В Минсельхозе объяснили, с чем это связано, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что для развития садоводства, отечественного яблочного производства принимаются меры господдержки в виде субсидий, льготного кредитования. В результате за последние пять лет обеспеченность по яблокам выросла с 62,9% (в 2019 году) до 80% (в 2023 году).

"Вместе с тем аграрии испытывают демпинг со стороны импортных производителей - высокая конкуренция с импортной продукцией снижает рентабельность отечественных производителей. При параллельном импорте яблок в сезон урожая казахстанские садоводы сталкиваются с трудностями сбыта продукции, что ухудшает их финансовое состояние. За семь месяцев 2024 года импортировано порядка 107,3 тысячи тонн яблок (рост на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Основной импорт осуществляется из Польши, Ирана, Узбекистана, КНР. При этом рост импорта обусловлен ростом импорта из Китая в 18 раз и из Ирана в семь раз", - уточнили в Минсельхозе.

Для поддержки отечественного яблочного производства и обеспечения сбыта отечественной продукции Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях одобрено введение запрета на ввоз яблок автомобильным транспортом из третьих стран до 31 декабря 2024 года.

Ограничение не коснется ввоза яблок из государств-членов ЕАЭС и международного транзита яблок через территорию Казахстана.