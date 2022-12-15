В Казахстан вернули незаконно приобретённые активы на сумму более 600 миллиардов тенге - Бектенов

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Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал отчёт о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.

Как сообщил Олжас Бектенов, за 11 месяцев этого года обеспечен возврат государству незаконно приобретённых имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 миллиардов тенге. Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 миллиардов тенге.

По поручению Главы государства средства, изъятые по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционной службой, уже направляются на возведение школ. Так, в рамках уголовного дела в отношении СПК "Актобе" виновные лица возместили ущерб на 197 миллионов тенге. Основная часть этой суммы направлена на завершение строительства сельской школы.

Президенту также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как доложил председатель Агентства, завершён внешний анализ сфер транспортного контроля, недропользования, государственного оборонного заказа, а также деятельности миграционной службы, социально-предпринимательских корпораций и АО "Қазақстан Темір Жолы". По итогам анализа подготовлено более двух тысяч предложений по устранению коррупционных рисков.

Глава государства поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в стране.