В Казахстан вернули эксклюзивные драгоценности Кайрата Сатыбалды стоимостью 230 миллионов долларов

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Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов США, которые обращены в доход государства.

В антикоррупционной службе также сообщили, что установлен факт вложения Кайратом Сатыбалды 300 миллионов долларов США в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана.

По поручению Главы государства поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается, отметили в Антикоре.