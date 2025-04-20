В Астану прибыли первые казахстанские миротворцы, завершившие годовую службу на Голанских высотах в составе миссии ООН. Самолёт с 38 военнослужащими приземлился на военной авиационной базе, где их встретили родные, сослуживцы и руководство Министерства обороны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Миротворцев приветствовал заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Представитель командования поблагодарил их за добросовестное служение и вклад в укрепление мира и международной безопасности.

Напомним, в течение года казахстанские военные обеспечивали безопасность на наблюдательных постах, патрулировали территорию, сопровождали гуманитарные грузы и выполняли более 600 заданий по мандату ООН.

Миротворцы возвращаются домой в рамках плановой ротации. На их место уже прибыл второй состав контингента, который проходит обустройство на базе Фауар и готовится приступить к службе.

Казахстан принимает участие в миротворческих миссиях ООН с 2018 года. С каждым годом география и уровень подготовки контингентов расширяются.

Напомним, первый состав казахстанского контингента, состоящий из 139 военнослужащих и 26 единиц техники, был направлен в миссию в марте 2024 года. Они обеспечивали безопасность на наблюдательных постах, патрулировали территорию, сопровождали гуманитарные грузы, проводили эвакуацию и уничтожали взрывоопасные предметы. Работу казахстанских миротворцев высоко оценили в командовании миссии ООН.

Ранее сообщалось, как казахстанские миротворцы помешали повстанцам захватить базу в Сирии.