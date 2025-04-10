Авиакарта Казахстана становится шире: с 7 апреля к числу международных перевозчиков присоединилась южнокорейская бюджетная авиакомпания Eastar Jet, передаёт BaigeNews.kz. Теперь прямые рейсы по маршруту Сеул – Алматы будут выполняться два раза в неделю, открывая новые горизонты для путешественников и бизнеса.

Отметим, появлению новых рейсов предшествовали переговоры авиационных властей Казахстана и Южной Кореи в марте 2024 года. По их итогам было достигнуто соглашение об усилении сотрудничества, расширении правовой базы и увеличении числа назначенных перевозчиков.

Для Казахстана это не просто новая авиакомпания - это окно в один из самых динамичных регионов Азии, где технологии, культура и бизнес развиваются на бешеной скорости. А для корейцев - это прямой путь к горам, степям и уникальной культуре Казахстана.

Ранее мы сообщали, что прямые рейсы запустят из Шымкента в Сеул. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.