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azertag.az Сегодня, 15:16
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Фото: azertag.az

В Казахстан приедет Президент Европейского Совета

В четверг, 27 октября, Казахстан с официальным визитом посетит Президент Европейского Совета Шарль Мишель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета", - говорится в сообщении.

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#визит #Акорда #Европа
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:16
72
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