В Казахстан прибудут воинские контингенты государств-членов ОДКБ

С 22 сентября в Казахстан начнут прибывать воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Об этом предупредили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz.

"С 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022". В связи с этим с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике. В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения", - заявили в министерстве.