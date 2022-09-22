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В Казахстан прибудут воинские контингенты государств-членов ОДКБ 22 Сентября, 20:50
906

В Казахстан прибудут воинские контингенты государств-членов ОДКБ

С 22 сентября в Казахстан начнут прибывать воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Об этом предупредили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz.

"С 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022". В связи с этим с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике. В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения", - заявили в министерстве.

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#ОДКБ #Казахстан #Минобороны
Журналист
22 Сентября, 20:50
906
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