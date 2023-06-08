В Казахстан незаконно ввезли 250 авто из Южной Кореи

Фото: polisia.kz

В Алматы полиция пресекла преступную схему регистрации авто из Южной Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в Управлении по борьбе с организованной преступностью, в схеме фигурируют сотрудники СпецЦОНа и гражданин К., поставивший на поток ввоз автомашин из Южной Кореи.

"Установлено, что К., вступив в преступный сговор с сотрудниками СпецЦОНа, вносил ложные сведения в документы, являющиеся основанием для регистрации транспортных средств в Казахстане. Фигурант уклонился от уплаты установленных платежей за первичную государственную регистрацию в размере свыше 340 миллионов тенге. На данном этапе расследования установлено, что по такой преступной схеме ввезено и поставлено на учёт 250 машин", – сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.

Спикер отметил, что уголовное дело по статье 385 УК РК расследуется управлением дознания ДП Алматы.