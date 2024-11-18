В Казахстан из России экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 88 млн тенге

В Казахстан для привлечения к уголовной ответственности из России экстрадировали подозреваемого. Гражданину республики предъявляют обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Сообщается, что мужчина с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. В июле текущего года он задержан в городе Санкт-Петербург. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на Родину", - говорится в информации Генпрокуратуры.

После возвращения подозреваемого водворили в следственный изолятор Петропавловска.

"За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - добавили прокуроры.

Ранее из Турции в Казахстан был экстрадирован подозреваемый в сбыте аналогов психотропных веществ.