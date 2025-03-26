В Казахстан планируют привезти четырех тигров из России. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.

Сроки их передачи еще обсуждаются.

"В феврале месяце была встреча с российскими коллегами, провели в рамках меморандума о сотрудничестве. Мы провели первое заседание рабочей группы именно касательно тигра. Приезжала группа специалистов по тиграм из Российской Федерации. Мы показали какую инфраструктуру готовим для тигров, которых мы планируем получить из Российской Федерации. Есть понимание, и я думаю, что в этом году мы еще завезем три, ну максимум четыре тигра. Тем самым мы начнем полномасштабную реализацию проекта по реинтродукции туранского тигра", - сказал министр на брифинге.

Он также сообщил, что ведомство надеется получить приплод от завезенных в Казахстан тигров из Нидерландов. Они были привезены в Казахстан в 2024 году. Тигры находятся на территории Иле-Балхашского резервата в вольерных условиях.