В корпорации "Казахмыс" сообщили о завершении переговорного процесса с работниками. Стороны достигли взаимоприемлемого соглашения, которое удовлетворяет обе стороны, передаёт BaigeNews.kz.

Работники согласились с предложенными ранее условиями:

Выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате;

Введение ежеквартальных премий;

Индексация заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года.

Работники со своей стороны выразили готовность к возобновлению полноценной работы Южно-Жезказганского рудника.

Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев отметил, что к работникам, участвовавшим в забастовке, претензий нет.