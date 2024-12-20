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В "Казахмысе" заявили о завершении переговоров с бастовавшими рабочими

Работники согласились с предложенными ранее условиями.

Сегодня, 22:05
АВТОР
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kazakhmys.kz Сегодня, 22:05
Сегодня, 22:05
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Фото: kazakhmys.kz

В корпорации "Казахмыс" сообщили о завершении переговорного процесса с работниками. Стороны достигли взаимоприемлемого соглашения, которое удовлетворяет обе стороны, передаёт BaigeNews.kz

Работники согласились с предложенными ранее условиями:

  • Выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате;
  • Введение ежеквартальных премий;
  • Индексация заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года.

Работники со своей стороны выразили готовность к возобновлению полноценной работы Южно-Жезказганского рудника.

Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев отметил, что к работникам, участвовавшим в забастовке, претензий нет.

"Корпорация "Казахмыс" выражает благодарность всем сторонам за конструктивный диалог и усилия, направленные на достижение компромисса. Компания убеждена, что данное соглашение станет важным шагом к укреплению партнёрских отношений между работниками и работодателем, а также будет способствовать дальнейшему развитию предприятий корпорации", - говорится в сообщении.

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