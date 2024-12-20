В "Казахмысе" заявили о завершении переговоров с бастовавшими рабочими
Работники согласились с предложенными ранее условиями.
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В корпорации "Казахмыс" сообщили о завершении переговорного процесса с работниками. Стороны достигли взаимоприемлемого соглашения, которое удовлетворяет обе стороны, передаёт BaigeNews.kz.
Работники согласились с предложенными ранее условиями:
- Выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате;
- Введение ежеквартальных премий;
- Индексация заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года.
Работники со своей стороны выразили готовность к возобновлению полноценной работы Южно-Жезказганского рудника.
Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев отметил, что к работникам, участвовавшим в забастовке, претензий нет.
"Корпорация "Казахмыс" выражает благодарность всем сторонам за конструктивный диалог и усилия, направленные на достижение компромисса. Компания убеждена, что данное соглашение станет важным шагом к укреплению партнёрских отношений между работниками и работодателем, а также будет способствовать дальнейшему развитию предприятий корпорации", - говорится в сообщении.
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