18 декабря председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев встретился с бригадирами всех рудников Жезказганской производственной площадки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В собрании также приняли участие аким г. Жезказган Кайрат Шайжанов и аким г. Сатпаев Мурат Бурибаев.

"В ходе встречи обсуждались ключевые запросы работников. По итогам собрания было принято решение удовлетворить требование о доначислении к "13-й заработной плате" премиальной части в размере 30% от оклада", - говорится в сообщении.

Что касается заработной платы, работодателем были предложены два варианта повышения с 1 января 2025 года. Первый вариант - индексация на 8,5% и дополнительные четыре квартальные премии в размере 50 МРП за выполнение производственного плана (в 2025 году – 196 тыс. тенге ежеквартально). Второй вариант - индексация заработной платы на 15,6%.

"В ходе переговоров Н. Нуриев отметил что дальнейшее резкое необоснованное увеличение зарплат в конечном итоге приведет к неконкурентности и консервации ряда рудников компании, а как следствие и закрытие имеющихся рабочих мест", - добавили в пресс-службе.

Также для разъяснения предложений была организована встреча с работниками непосредственно на рабочих местах, включая шахты.

По состоянию на 09:00 19 декабря 2024 года переговорный процесс продолжается. Со стороны компании обеспечивается горячее питание для всех работников. ТОО "Корпорация Казахмыс" продолжает предпринимать все возможные шаги для скорейшего разрешения ситуации, добавили в компании.

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