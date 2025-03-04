В СМИ и соцсетях появилась информация о переговорах по продаже восьми месторождений полезных ископаемых, которыми владеет "Казахмыс", иностранному инвестору. В компании прокомментировали эти сообщения, передаёт BaigeNews.kz.

"Данная информация не соответствует действительности. Корпорация "Казахмыс" не ведёт переговоры о продаже каких-либо месторождений иностранным или каким-либо другим инвесторам. Напомним, что распространение заведомо ложных сведений влечёт за собой юридическую ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заявили в компании.