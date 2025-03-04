  • 4 Марта, 21:02
  • BAIGENEWS

В "Казахмысе" прокомментировали слухи о продаже месторождений

Неоднозначная информация появилась в СМИ и соцсетях.

Сегодня, 20:45
АВТОР
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t.me/qazaqmys_official Сегодня, 20:45
Сегодня, 20:45
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Фото: t.me/qazaqmys_official

В СМИ и соцсетях появилась информация о переговорах по продаже восьми месторождений полезных ископаемых, которыми владеет "Казахмыс", иностранному инвестору. В компании прокомментировали эти сообщения, передаёт BaigeNews.kz.

"Данная информация не соответствует действительности. Корпорация "Казахмыс" не ведёт переговоры о продаже каких-либо месторождений иностранным или каким-либо другим инвесторам. Напомним, что распространение заведомо ложных сведений влечёт за собой юридическую ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заявили в компании.

 

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