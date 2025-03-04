В "Казахмысе" прокомментировали слухи о продаже месторождений
Неоднозначная информация появилась в СМИ и соцсетях.
Сегодня, 20:45
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Сегодня, 20:45Сегодня, 20:45
44Фото: t.me/qazaqmys_official
В СМИ и соцсетях появилась информация о переговорах по продаже восьми месторождений полезных ископаемых, которыми владеет "Казахмыс", иностранному инвестору. В компании прокомментировали эти сообщения, передаёт BaigeNews.kz.
"Данная информация не соответствует действительности. Корпорация "Казахмыс" не ведёт переговоры о продаже каких-либо месторождений иностранным или каким-либо другим инвесторам. Напомним, что распространение заведомо ложных сведений влечёт за собой юридическую ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заявили в компании.
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