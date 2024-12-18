С работниками разъяснительную работу провели генеральный директор ТОО "Корпорация Казахмыс" и представители профсоюзных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Корпорация Казахмыс".

В ходе встречи они отметили, что минимальная заработная плата в ПО "Жезказганцветмет" составляет 363 000 тенге (уборщик помещений РМСУ), медианная — 650 000 тенге, в то время как медианная зарплата по области Улытау составляет 404 105 тенге, а в целом по Казахстану в 2 раза меньше и составляет 285 677 тенге.

При этом "Корпорация Казахмыс" ранее анонсировала повышение заработной платы с января 2025 года. Индексация будет произведена на уровень инфляции, официально установленный Бюро национальной статистики РК за 2024 год. При повышении заработной платы на 8,5% средняя заработная плата по корпорации вырастет до 822 000 тенге (в 2024 году — 730 431 тенге), а для работников подземных профессий — до 1 303 000 тенге (в 2024 году — 1 202 000 тенге).

К слову, "Корпорация Казахмыс" ежегодно повышает заработные платы с 2020 года. За этот период средний уровень зарплат увеличился на 151% — с 326 196 тенге в 2020 году до текущих прогнозов на 2025 год, что соответствует росту в 2,5 раза. При этом разница с показателями средней заработной платы области Улытау (515 543 тенге) составляет 59%, а с республиканским показателем (390 328 тенге) — 110%.

"Дальнейшее резкое увеличение зарплат создаст еще больший разрыв в заработной плате с регионом присутствия, с отраслью в конечном итоге приведет к неконкурентности и консервации ряда рудников компании", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, в дополнение к повышению заработной платы, с 2025 года вступит в силу новый Коллективный договор на период 2025–2029 годы. В рамках договора предусмотрены: увеличение материальной помощи и компенсаций; дополнительные льготы для родителей детей с особенностями развития; расширение программ детского отдыха; охват всех сотрудников добровольным медицинским страхованием. (в текущий момент предоставляется только работникам во вредных условиях труда).