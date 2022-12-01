В "Казахмысе" назначен новый председатель правления

Решением Совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс" назначен Нурахмет Нуриев. Он сменил на этом посту Эдуарда Огай, который бессмено руководил компанией с 2006 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Представляя своего преемника перед трудовым коллективом, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано, в том числе, в связи с созданием новой области Улытау, которая является сердцем компании "Казахмыс".

"Нурахмет Канатович будет работать в Жезказгане и центральный офис будет находиться здесь. Мы будем базироваться в Жезказгане и понимать, что центр принятия решения существующей модели компании будет также здесь. Нурахмет Канатович, хоть и молодой специалист, но опыта ему хватает, и он покажет лучший результат, чем показывали мы", - подчеркнул Эдуард Огай.

В своем выступлении перед коллективом компании Нурахмет Нуриев поблагодарил руководство за оказанное высокое доверие и высказал приверженность ценностям и целям Компании, а также консолидированную позицию по развитию области и строительству нового, справедливого Казахстана с высшим руководством страны.