В последние дни в СМИ появились утверждения о якобы имевших место фактах вывоза руд и медных концентратов без химического анализа и скрытии содержания редкоземельных металлов. ТОО "Корпорация Казахмыс" считает необходимым внести ясность и категорически опровергнуть эти неподтвержденные данные, передаёт BaigeNews.kz.

"Основным продуктом, который производит "Корпорация Казахмыс", являются высококачественная катодная медь, аффинированное золото и серебро, а также серная кислота. Вся деятельность компании ориентирована на глубочайшую переработку руд и концентратов на собственных мощностях. Вся продукция соответствует самым строгим нормативам качества и проходит жесткий контроль на каждом этапе — от добычи до готовой продукции", - говорится в сообщении.

Когда речь идет о необходимости экспорта медных концентратов, сырье обязательно проходит полный и всесторонний химический анализ в независимых лабораториях международного уровня. Среди таких лабораторий — SGS Казахстан, один из мировых лидеров в области лабораторных исследований и сертификации. Важно подчеркнуть, что вся процедура экспорта строго контролируется государственными органами, включая обязательное лицензирование Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. Этот процесс тщательно регулируется требованиями таможенного законодательства, исключая любые возможности для сокрытия состава экспортируемого сырья.

В компании заверили, что ТОО "Корпорация Казахмыс" не занимается целенаправленной добычей редкоземельных металлов. Однако в процессе переработки отходов сернокислотного и драгметального производства извлекается небольшое количество редких металлов. Эти отходы перерабатываются на государственном предприятии РГП "Жезказганредмет", которое полностью соответствует законодательным требованиям по аффинажу редких металлов. В свою очередь, отходы драгметального производства перерабатываются на новосозданном предприятии ТОО "Казахмыс Прогресс". Это важный шаг на пути углубленной переработки сырья внутри страны, что способствует укреплению позиций Казахстана на мировом рынке редких и драгоценных металлов. Примером успешной работы является производство технического селена — уникальная технология вакуумной дистилляции, разработанная учеными из Satbayev University, позволила значительно повысить добавочную стоимость с 30% до 97% от мировой рыночной цены.

"Казахмыс всегда придерживается самых высоких стандартов прозрачности в своей деятельности. Все операции компании проходят под строгим контролем уполномоченных государственных органов. Мы поддерживаем инициативу усиления государственного контроля за экспортом минерального сырья и готовы к открытому диалогу с органами власти по этому важному вопросу", - подчеркнули в компании.

Деятельность ТОО "Корпорация Казахмыс" соответствует как национальному законодательству, так и международным стандартам.