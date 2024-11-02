В "Казахфильме" опровергли слухи о продаже участка и ужесточении пропускного режима

В Киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова отреагировали на слухи о продаже участка земли по проспекту Рыскулова, 101Б, вместе с комплексом зданий бывшего "Казкинопроката", отметив, что эта информация не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент участок и здание остаются в собственности киностудии и не подлежат продаже.На участке было выявлено здание в аварийном состоянии, что подтвердилось неоднократными осмотрами специалистами киностудии. Для обеспечения безопасности и исключения несчастных случаев на территории, "Казахфильм" инициировал проведение комплексной экспертизы с привлечением представителей акимата города Алматы, которые должны оценить степень аварийности объекта. На основании заключения специалистов будут приняты дальнейшие решения по безопасному использованию данного здания. Вся информация о якобы состоявшейся продаже участка и комплекса зданий является ложной. В случае дальнейшего распространения этих недостоверных данных, мы оставляем за собой право обратиться в суд", — заявили в компании.

В киностудии также отметили, что сообщения об ужесточении пропускного режима на территории "Казахфильма" также не соответствуют действительности.

"Действующая система пропусков предназначена для обеспечения безопасности сотрудников и охраны имущества студии. Подобные меры являются общепринятой практикой на киностудиях по всему миру и необходимы для предотвращения краж, поджогов и других происшествий. Недавние меры усиления безопасности были введены в ответ на инциденты, случившиеся на территории студии, такие как пожар и нападение на сотрудников, и направлены на защиту всех работающих на студии", — говорится в сообщении.

Кроме того, в киностудии пояснили информацию о финансировании кинопроектов.

"В 2023 году Государственный центр поддержки национального кино заключил контракты на производство 18 проектов, из которых 10 получили финансирование в размере более 70%, включая два проекта, профинансированные на 100%. Оставшиеся восемь проектов получили финансирование менее 50%, при этом по ряду из них произведены промежуточные выплаты. Задержки финансирования некоторых проектов связаны с поздним выделением средств Комитетом казначейства. Также отметим, что отдельные задержки обусловлены несвоевременной сдачей отчетов по выполненным работам, что является необходимым условием для получения следующих траншей", — уточнили в компании.

В "Казахфильме" также напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность согласно закону.