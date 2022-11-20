В Катаре прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года

Фото: Reuters

Открытия чемпионата мира по футболу 2022 года прошло на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре, где сегодня также состоится матч между Катаром и Эквадором, передаёт BaigeNews.kz.

Начало игры в 22:00 по времени Астаны.

Фото: Instagram/Fifaworldcup

На церемонии выступил южнокорейский певец и участник группы BTS Чонгук, а также катарский певец Фахадом Аль-Кубаиси с композицией Dreamers. С приветственным словом к болельщикам выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Фото: Instagram/Fifaworldcup

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит в арабской стране. Именно поэтому было принято решение провести главное футбольное событие зимой, а не как обычно – летом.

Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря на национальном стадионе в Лусаиле.

Ранее, в столице Катара Дохе прошло шоу с участием десятков дронов.

За день до старта мундиаля, показ чемпионата мира по футболу презентовали в Астане. Эксклюзивные телевизионные права на показ матчей на территории республики приобрела телерадиокорпорация "Казахстан".