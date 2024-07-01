В Каспийском море повысился уровень воды
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На 119 см увеличился уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
Этому поспособствовали, как отметили в ведомстве, обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные министерством водных ресурсов и ирригации совместно с МИО.
"Во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Для направки паводковой воды в море филиал "Казводхоза" по Атырауской области использовал дополнительные каналы. По ним в Каспий прибыло 350 млн кубометров воды", - сообщили в Минводы.
На каждом из этих каналов специалисты "Казводхоза" провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала "Соколок" был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направлялась в Каспий.
"Паводковая вода не только собиралась в водохранилищах, 12,4 млрд кубометров воды было направлено в водоемы, лиманы и заливные луга. С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 млрд кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение Северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров
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