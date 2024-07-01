В Каспийском море повысился уровень воды

На 119 см увеличился уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Этому поспособствовали, как отметили в ведомстве, обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные министерством водных ресурсов и ирригации совместно с МИО.

"Во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Для направки паводковой воды в море филиал "Казводхоза" по Атырауской области использовал дополнительные каналы. По ним в Каспий прибыло 350 млн кубометров воды", - сообщили в Минводы.

На каждом из этих каналов специалисты "Казводхоза" провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала "Соколок" был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направлялась в Каспий.