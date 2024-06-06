  • 6 Июня, 02:03
  • BAIGENEWS

В Каспии утонул двухлетний ребёнок

Сегодня, 01:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:12
Сегодня, 01:12
93
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Мангистауской области в Каспийском море утонул ребёнок 2022 года рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в пяти километрах от села Курык.

"Причина – нарушение требований и норм правил поведения на воде. Обстоятельства инцидента выясняются следственной оперативной группой. Призываем соблюдать правила безопасности на воде, а именно не оставлять детей без присмотра", – отметили в МЧС.

Самое читаемое

Наверх