В Каспии утонул двухлетний ребёнок
Сегодня, 01:12
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Сегодня, 01:12Сегодня, 01:12
93Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Мангистауской области в Каспийском море утонул ребёнок 2022 года рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в пяти километрах от села Курык.
"Причина – нарушение требований и норм правил поведения на воде. Обстоятельства инцидента выясняются следственной оперативной группой. Призываем соблюдать правила безопасности на воде, а именно не оставлять детей без присмотра", – отметили в МЧС.