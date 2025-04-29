Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов в городе Каскелен, передаёт BaigeNews.kz. В 2021-2023 годах руководители ТОО "Торедо" без лицензии, проектной документации и разрешений на строительство активно рекламировали жилые комплексы под брендом "НОМЕ" в социальных сетях.

Используя таргетированную рекламу, они привлекли более 100 граждан, которые внесли в общую сумму 972 млн тенге. Однако, работы не были завершены в срок, а их качество оставляло желать лучшего. Эти обстоятельства вызвали волну обращений дольщиков в правоохранительные органы.

Судебное разбирательство привело к наложению ареста на имущество подозреваемых, общая стоимость которого составляет свыше 240 млн тенге. В арест попали 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное здание и частный дом.

Подозреваемые находятся под стражей, а дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали, что в Актобе мошенник из ЖСК обокрал дольщиков на 421 миллион тенге.