В Карагандинской области выявили хищение бюджета

Хищение бюджетных средств, выделенных на строительство бассейна в Карагандинской области, расследуют в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.

Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ перечислял средства на счет подконтрольного ему предприятия, а также в адрес других предприятий, не имеющих отношение к строительству бассейна.

Согласно заключениям комплексной судебной строительно-экономической экспертизы, судебно-экономической экспертизы, государству причинен ущерб свыше 130 млн тенге, заключающийся в невыполненных работах и отсутствующих материалах.

Указанный гражданин задержан, в отношении него судом применена мера пресечения "домашний арест".

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.