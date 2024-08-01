В Карагандинской области выявили хищение бюджета
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Хищение бюджетных средств, выделенных на строительство бассейна в Карагандинской области, расследуют в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.
Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ перечислял средства на счет подконтрольного ему предприятия, а также в адрес других предприятий, не имеющих отношение к строительству бассейна.
Согласно заключениям комплексной судебной строительно-экономической экспертизы, судебно-экономической экспертизы, государству причинен ущерб свыше 130 млн тенге, заключающийся в невыполненных работах и отсутствующих материалах.
Указанный гражданин задержан, в отношении него судом применена мера пресечения "домашний арест".
В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
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