В Карагандинской области успешно завершился паводковый период: пять крупных водохранилищ региона — Ынтымакское, Жартасское, Жездинское, Ащисуйское и Шокайское — достигли 100-процентной наполняемости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Еще одно стратегически важное хранилище — Самаркандское — заполнилось на 87%,

По данным Карагандинского филиала РГП "Казводхоз", за время весеннего половодья было аккумулировано 328 миллионов кубометров воды. Эти объемы создают прочную основу для предстоящего поливного сезона, к которому сейчас активно готовятся специалисты.

В регионе уже начался сбор заявок от сельхозпроизводителей на подачу воды. Параллельно ведется расчистка оросительных каналов, установка приборов учета, а также проверка состояния гидропостов.

"Весенний паводок на объектах Карагандинского филиала прошел в штатном режиме, без происшествий. Это стало результатом заблаговременно проведённых подготовительных мероприятий", — отметил и.о. директора филиала Муслим Аккожин.

Накопленные объёмы воды позволят обеспечить стабильное водоснабжение в сельском хозяйстве региона, что особенно важно на фоне ожидаемого жаркого и засушливого лета.