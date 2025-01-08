  • 8 Января, 08:35
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В Карагандинской области оштрафовали дорожные компании за несвоевременную очистку трасс

Предписания получили "КазАвтоЖол" и сразу четыре подрядные организации.

Сегодня, 07:28
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 07:28
Сегодня, 07:28
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Фото: pixabay.com

Пополняют казну штрафами за несвоевременную очистку трасс дорожные компании Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

С начала года в регионе из-за непогоды уже шесть раз вводили ограничения или полностью закрывали дороги. 3 января на трассе Темиртау - Астана скопилась тысяча авто. Полицейским пришлось колонами сопровождать машины до столицы. После этого они выехали обследовать полотно. На разных участках зафиксировали сужение полос, образование колеи и переметы на проезжей части. Оплачивать штрафы для дорожных компаний дело привычное. За прошлую зиму они пополнили казну на 25 миллионов тенге. И вот первые наказания уже в новом году. 

"За неделю сотрудниками административной полиции Карагандинской области проведено 30 обследований, по результатам которых в адрес владельцев дорог и подрядных организаций вынесено 14 предписаний. Кроме того, за некачественное содержание дорог составлено 7 административных протоколов на общую сумму 315 тысяч тенге", - сказал начальник отдела управления административной полиции ДП Карагандинской области Ерлан Аубакиров.

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