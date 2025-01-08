Пополняют казну штрафами за несвоевременную очистку трасс дорожные компании Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

С начала года в регионе из-за непогоды уже шесть раз вводили ограничения или полностью закрывали дороги. 3 января на трассе Темиртау - Астана скопилась тысяча авто. Полицейским пришлось колонами сопровождать машины до столицы. После этого они выехали обследовать полотно. На разных участках зафиксировали сужение полос, образование колеи и переметы на проезжей части. Оплачивать штрафы для дорожных компаний дело привычное. За прошлую зиму они пополнили казну на 25 миллионов тенге. И вот первые наказания уже в новом году.