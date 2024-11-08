В Карагандинской области ограничивают движение по одной из основных трасс
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
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В национальной компании "КазАвтоЖол" сообщили о мерах по ограничению движения автотранспорта в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"8 ноября 2024 года в 16:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы (1 505-1 610 км, от города Караганда до поселка Аксу-Аюлы) планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта", - говорится в обращении к водителям.
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